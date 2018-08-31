Слідком РФ розслідує вбивство Захарченка за статтею «міжнародний тероризм»



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Вибух стався безпосередньо у кафе Донецька, де сидів Олександр Захарченко

СК РФ порушив справу про «акт міжнародного тероризму»

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом ліквідації ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка за статтею КК РФ «Акт міжнародного тероризму». Про це повідомила представник СК РФ Світлана Петренко, пише «ТАСС».

«За фактом скоєння 31 серпня вибуху в одному з кафе міста Донецьк, в результаті якого загинув глава «Донецької народної республіки» Захарченко і були поранені «міністр доходів і зборів» Тимофєєв і невідома дівчина, в Слідчому комітеті Росії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК РФ ( «Акт міжнародного тероризму, який спричинив заподіяння смерті людині)», - сказала вона.

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.