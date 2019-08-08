Справу проти полковника міліції, який розігнав Євромайдан у Харкові, закрили



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Олександр Гапура Фото: mediaport.ua

Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки сплив термін розгляду судової справи

Кримінальне провадження стосовно екс-заступника начальника міського управління міліції Харкова Олександра Гапури, обвинуваченого в розгоні учасників Євромайдану в 2014 році, закрили через те, що минув термін.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прокуратуру Харківської області.

14 травня суддя Віктор Єжов задовольнив клопотання адвоката Гапури Олександра Гунченка про звільнення підзахисного від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строку провадження.

Прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Постраждалі залишили розгляд клопотання на розсуд Червонозаводського районного суду Харкова.

27 червня суд оприлюднив текст ухвали про закриття провадження в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Прокуратура не подавала апеляцію, оскільки сплив термін розгляду судової справи.

Ухвала вступила в силу «після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом, якщо така скарга була подана».

Нагадаємо: 19 лютого 2014 року понад сто активістів блокували ворота Академії внутрішніх військ, щоб не допустити виїзду курсантів до Києва для придушення Майдану. Активістів побили молодики, яких доставили на місце події на автобусах. Міліція стала на їхній бік.

Як повідомлялося, суд над Крисіним перенесли на 10 вересня.