Ексголові Генічеської райадміністрації повідомили про підозру у фінансуванні «Самооборони Криму»



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Слідство встановило причетність Німетуллаєва до фінансування в лютому-березні 2014 року російського збройного формування «Самооборона Криму»

Генеральна прокуратура заочно повідомила колишньому голові Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області Сейтумеру Німетуллаєву про підозру у фінансуванні бойовиків «Самооборони Криму». Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури АР Крим.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано достатньо доказів для повідомлення громадянину України Н. про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу», - сказано в ньому.

Прокуратура також оприлюднила фото підозрюваного - ним виявився екс-голова Генічеської РДА Сейтумер Німетуллаєв, який створив в анексованому Криму громадський рух «Кирим бірлігі».

Слідством встановлена його причетність до фінансування в лютому-березні 2014 року російського збройного формування «Самооборона Криму».

Також встановлено, що вказаний громадянин надавав приміщення готелю і кафе, розташовані в селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області в користування бойовикам «Самооборони Криму» і спецслужбам РФ для організації їх штабу і місця проживання.

Як повідомлялось, прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину Сербії, снайперу Деяну Беричу (прізвисько «Декі») в участі у збройному формуванні «Самооборона Севастополя» і захопленні об'єктів української інфраструктури.