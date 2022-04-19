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    Експерименти з прапором Росії. «Зюгановці» виступили з несподіваною ідеєю

    Експерименти з прапором Росії. «Зюгановці» виступили з несподіваною ідеєю
    фото з відкритих джерел

    Шило на мило – російський триколор на прапор СРСР

    За ініціативи депутатів від фракції КПРФ на чолі з Геннадієм Зюгановим 19 квітня до Держдуми внесено законопроєкт, згідно з яким пропонується встановити прапор Росії, який використовувався за часів СРСР. Про це пише видання lenta.ru.

    Йдеться про червоне полотнище з жовтими серпом, молотом та п’ятикутною зіркою.

    Нагадаємо, що у 2014 році депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов підготував законопроєкт, який пропонував замінити нинішній біло-синьо-червоний прапор Росії на імперський чорно-жовто-білий триколор. Повернути імперський прапор парламентаря надихнула анексія Росією українського пів острова Крим.

    Як повідомляв «Главком», 31 березня СБУ оголосила підозру депутату Держдуми Російської Федерації, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову у вчиненні злочину за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»).

    Нагадаємо, що у середині січня 2022 року Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати «незалежність» окремих районів Донецької та Луганської областей.

    21 січня стало відомо, що в Держдумі дали «зелене світло» процедурі визнання «Л/ДНР». У МЗС України відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання «ЛДНР» незалежними, назвавши таку ініціативу «частиною розхитування».

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    Теги: росія окупанти війна прапор Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Експерименти з прапором Росії. «Зюгановці» виступили з несподіваною ідеєю