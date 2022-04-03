Україна оголосила підозру одному з «батьків» визнання «Л/ДНР»

У середині січня 2022 року Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим звернулися до Путіна, закликавши його визнати «незалежність» окремих районів Донецької та Луганської областей

Зюганов підозрюється у зміні меж території та державного кордону України

Депутату Держдуми Російської Федерації, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову оголошено підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»). Підозру підписав 31 березня слідчий управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Юрій Бобуляк.

Російського депутата підозрюють у тому, що він брав участь у засіданні Державної Думи з проханням розглянути питання про визнання РФ

самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік» як самостійних, суверенних і незалежних держав.

Також Зюганов на засіданні Державної думи голосував за ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званою «Донецької народною республікою» та Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званою «Луганською народною республікою».

«Зазначені рішення Державної думи Федеральних зборів РФ були частиною злочинного плану, так як сам факт їх існування використовувався при створенні приводів для ескалації воєнного конфлікту і був спробою виправдання агресії перед громадянами Російської Федерації та світовою спільнотою. Дії РФ призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури», – сказано у тексті підозри.

(для перегляду натисніть на зображення)

Нагадаємо, що у середині січня 2022 року Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати «незалежність» окремих районів Донецької та Луганської областей.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали «зелене світло» процедурі визнання «Л/ДНР». У МЗС України вже відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання «ЛДНР» незалежними, назвавши таку ініціативу «частиною розхитування».