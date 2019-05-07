Експерт-міжнародник розповіла про перспективи вступу в ЄС балканських країн



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Північна Македонія заради вступу до НАТО та ЄС навіть змінила назву своєї країни, адже це було однією з вимог

Кілька років тому Брюссель пообіцяв деяким балканським країнам, що вони точно мають перспективи вступу до ЄС. Проте, сьогодні ситуація з євроінтеграцією цих країн поставлена на паузу. Про це розповіла заступник директора Інституту світової політики Наталія Іщенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Сьогодні в ЄС тривають дискусії щодо його розширення. «Справа в тім, що кілька років тому Брюссель пообіцяв деяким Балканським країнам, що вони точно мають перспективи вступу до ЄС. І абсолютно всі країни колишньої Югославії, а також Албанії є або офіційними кандидатами в члени ЄС, або потенційними кандидатами. Статус потенційних кандидатів мають навіть Боснія і Герцеговина та Косово. Нагадаю, що Україна такого статусу немає. Проте попри все ситуація з євроінтеграцією балканських країн поставлена на паузу. Хоча анонсувалося, що Чорногорія та Сербія можуть вступити до ЄС уже в 2025 році, наразі дуже багато питань щодо цього терміну. Адже Сербія повинна налагодити свої відносини з Косово до кінця цього року, а до вирішення питання дуже далеко і немає жодних сигналів про те, що в найближчі п’ять років стосунки налагодяться», - каже Іщенко.

До Чорногорії у ЄС є питання щодо демократії в країні. «Формально Чорногорія виконала всі вимоги ЄС щодо євроінтеграції. Але, якщо ми подивимося на міжнародні рейтинги, то за індексом демократії Чорногорія знаходиться між Молдовою та Україною. А влада там не змінювалася 30 років. Що стосується свободи слова, то Чорногорія знову ж таки поруч з Україною, при тому що Україна знаходиться в стані війни з Росією, і вводить заборону на російські інформаційні сайти, мовлення російських телеканалів», - продовжує Іщенко.

На її переконання, точну відповідь на питання, чи зможе стати Чорногорія членом ЄС у 2025 році, повинен дати новий склад Єврокомісії. Єврокомісія закінчує свою роботу після виборів до Європарламенту в травні. Є всі очікування, що це питання, так би мовити, зависне.

Так само турбуються інші країни претенденти на вступ в ЄС – Північна Македонія та Албанія. «Північна Македонія заради вступу до НАТО та ЄС навіть змінила назву своєї країни, адже це було однією з вимог. Якщо вступ у НАТО процес пішов, то з ЄС вони досі не мають відповіді», - резюмувала Іщенко.