Орбан відмовився підтримувати кандидата ЄНП на посаду керівника Єврокомісії



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Орбан своє рішення мотивував попередньою заявою Манфреда Вебера, який сказав, що не хоче бути главою Єврокомісії завдяки голосам угорців

За словами Віктора Орбана, Манфред Вебер образив почуття угорців своєю заявою

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що правляча угорська партія Fidesz більше не підтримує німецького політика Манфреда Вебера в якості кандидата на посаду керівника Європейської комісії.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Депутати від Fidesz в Європейському парламенті входять до складу фракції Європейської народної партії, яка об’єднує всі правоцентричні сили ЄС. Проте в квітні членство правлячої угорської партії в ЄНП було призупинено через проблеми із демократією в Угорщині.

Віктор Орбан своє рішення мотивував попередньою заявою Манфреда Вебера, який заявив, що не хоче бути главою Європейської комісії завдяки голосам угорців. Це, як наголосив прем’єр-міністр Угорщини, ображає почуття громадян його країни.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свої тісні відносини з супротивниками президента США Дональда Трампа, зокрема з Росією та Китаєм.