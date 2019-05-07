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    Названі країни ЄС, де найбільше поширені електромобілі

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    <p>На кінець минулого року в ЄС було лише 2 млн. електромобілів і гібридних автомобілів</p> - Названі країни ЄС, де найбільше поширені електромобілі

    На кінець минулого року в ЄС було лише 2 млн. електромобілів і гібридних автомобілів

    Лише в п’яти країнах ЄС кількість електромобілів і гібридів більша, ніж 1% від загальної кількості автомобілів

    Статистичне відомство Eurostat опублікувало останні цифри щодо поширення електромобілів в ЄС на кінець 2018 року.

    Так, на кінець минулого року в ЄС було лише 2 млн електромобілів і гібридних автомобілів. Це менше 1% при загальній кількості автомобілів, яка складає 262 млн одиниць, пише ресурс EU Observer.

    Лише в п’яти країнах ЄС кількість електромобілів і гібридів більша, ніж 1% від загальної кількості автомобілів. Лідирують Швеція і Польща, де кількість електромобілів складає 2,4% і 1,9%. Далі йдуть Велика Британія (1,5%), Франція (1,4%) і Бельгія (1,2%).

    Раніше повідомлялося, що у столиці Індії Нью-Делі біля будівлі парламенту офіційно встановили першу зарядну станцію для електрокарів.

    В Індії активно працюють над розвитком інфраструктури для електрокарів. Таким чином у країні розраховують поліпшити екологію, відмовившись від паливних авто.

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