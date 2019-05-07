  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світова політика в травні: експерти дали прогнози

    • Розсилка
    Світова політика в травні: експерти дали прогнози

    У травні заплановані вибори до Європейського парламенту

    7 травня в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики проводить прес-конференцію на тему «Світова політика в травні 2019 року», в рамках якої будуть проаналізовані наступні питання: вибори до Європейського парламенту; вибори президента Литви; політична криза в Венесуелі; мирні переговори в Афганістані; розширення ЄС за рахунок Албанії і Північної Македонії; посилення протиріч між Анкарою і США.

    Запрошені гості: Євген Магда, директор Інституту світової політики; Наталя Іщенко, заступник директора Інституту світової політики.

    До слова, Папа Римський Франциск вперше приїхав до Північної Македонії. Він планує зустрітися із президентом та прем’єром країни перед проведенням служби на головній площі Скоп’є.

    Читайте також
    ЄС США вибори політика Венесуела криза Північна Македонія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ