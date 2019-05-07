Світова політика в травні: експерти дали прогнози



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У травні заплановані вибори до Європейського парламенту

7 травня в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики проводить прес-конференцію на тему «Світова політика в травні 2019 року», в рамках якої будуть проаналізовані наступні питання: вибори до Європейського парламенту; вибори президента Литви; політична криза в Венесуелі; мирні переговори в Афганістані; розширення ЄС за рахунок Албанії і Північної Македонії; посилення протиріч між Анкарою і США.

Запрошені гості: Євген Магда, директор Інституту світової політики; Наталя Іщенко, заступник директора Інституту світової політики.

До слова, Папа Римський Франциск вперше приїхав до Північної Македонії. Він планує зустрітися із президентом та прем’єром країни перед проведенням служби на головній площі Скоп’є.