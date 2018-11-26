Експерт пояснив, як російська агресія тестує сучасну систему міжнародних відносин



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Яка роль існуючих міжнародних інститутів, які відповідають за забезпечення глобального миру та безпеки

26 листопада в прес-центрі ІА «Главком» проходить термінова прес-конференція на тему: «Російська агресія в Керченській протоці – тест для сучасної системи міжнародних відносин».

Запрошені гості: Михайло Самусь, військовий експерт, Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння, який пояснить, чому агресія Росії в Керченській протоці наблизила сучасну систему міжнародних відносин до крайньої межі; яка роль існуючих міжнародних інститутів, які відповідають за забезпечення глобального миру та безпеки, у цій азовській ситуації; чому варто запропонувати створення бази для постійного базування на ротаційній основі кораблів союзників у ВМБ ВМС України, а також буде озвучена заява Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Дивіться трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію 26 листопада о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.