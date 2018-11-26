Росіяни дали команду «Не дайте їм піти!» - експерт про захоплення українських кораблів на Азові



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РФ захопила три кораблі ВМС України

Стали відомі координати обстрілу українських кораблів

Стали відомі координати, де і навіщо кораблі Росії відкрили вогонь по кораблях ВМС України, які вийшли з Керченської протоки і поверталися до Одеси.

Про це у Facebook написав шеф-редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Координати 44°51'00.0"N 36°23'24.0"E - з опублікованого радіо. Фіолетова лінія - 12-мильна зона (тобто від узбережжя Криму до неї - це те, що РФ вважає «своїми територіальними водами», хоча насправді, і так вважає ООН та інші міжнародні організації, - це територіальні води України, що окуповані РФ разом з Кримським півостровом)», - написав він.

Клименко нагадав, що ВМСУ повідомляли, що це трапилося після виходу з 12-мильної зони.

«РФ, звичайно, каже і буде казати, що це було в їхніх «територіальних водах», бо для них це «підстава» для використання зброї. Але, звісно, це «підстава» для внутрішнього рф-застосування. Бо для міжнародних організацій це буде або застосування зброї в окупованих водах України або в міжнародних водах (до речі, Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews для ясності в цьому питанні просить тих, хто має морські карти, зробити цей нескладний для штурманів аналіз)», - написав він.

Клименко вважає, що росіяни обстріляли кораблі ВМС України, які уже були на зворотному курсі, бо отримали команду «Не дайте им уйти!».

Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Також є інформація про шістьох поранених українських військових моряків. Окупанти стверджують про трьох поранених. При цьому росіяни заявили, що поранені українці перебувають наразі нібито під охороною спецназу Прикордонної служби ФСБ Росії в керченській лікарні.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксира «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.