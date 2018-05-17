Експерти не встановили швидкість авто Зайцевої і Доронова перед ДТП у Харкові

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Місце ДТП у Харкові, 18 жовтня 2017 року

Сторона обвинувачення передала судді документ, в якому йшла мова про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз

Експерти не встановлювали швидкість автівок Lexus і Volkswagen Touareg перед ДТП в центрі Харкова, у якій загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Сторона обвинувачення передала судді документ, в якому йшла мова про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз. Зазначається, що обидва водії відмовилися від перевірки на місці трагедії.

«Зайцева не захотіла сідати в автомобіль, щоб показати, що вона робила, бо їй важко психологічно. Обвинувачена боїться перебувати в машині, тим більше їхати в ній. Назвати швидкість другого авто вона також не змогла», - йдеться в документі про слідчий експеримент за участю водія Lexus.

За словами другого водія Геннадія Дронова, він їхав зі швидкістю близько 40 км/год. А друга машина, за його відчуттями, їхала зі швидкістю 100-120 кілометрів на годину.

Однак, за твердженнями адвоката Зайцевої Юлії Козир, чоловік не захотів перевірити зазначену ним інформацію на практиці. Через це захисниця вимагала не розглядати свідчення водія Volkswagen Touareg під час слідчого експерименту.

Захисник Дронова, в свою чергу, клопотав про те, щоб долучити до матеріалів справи постанови про експертизи та слідчі експерименти. На його думку, вони могли бути однобокими, бо в них не задіяли всі відеозаписи з центральної вулиці міста.

Раніше свідок у суді повідомив, що Lexus Зайцевої їхав на шаленій швидкості.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові на вул. Сумській сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули шестеро людей, п’ятеро постраждали.

У квітні Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, обвинувачуваним у смертельній ДТП.