Експерти розшифровують «чорні скриньки» літака, який сів у кукурудзі під Москвою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце аварійної посадки Airbus А-321 artemiyplk / Twitter

Перед вильотом Airbus диспетчери попередили екіпаж про птахів, які можуть перешкодити польоту

Міждержавний авіаційний комітет опублікував фотографії бортових самописців з пасажирського літака Airbus А321, який здійснив аварійну посадку на кукурудзяному полі в Підмосков'ї.

Фахівці науково-технічного центру відомства обстежили «чорні скриньки» і встановили, вони знаходяться в нормальному стані. На мовному та параметричному реєстраторах збереглися записи аварійного польоту. На даний момент МАК розшифровує і аналізує їх, пише РБК.

На мовному та параметричному реєстраторах збереглися записи аварійного польоту

У роботі комісії беруть участь представники Росавіації, французького бюро розслідувань, фахівці компаній - виробників двигунів і літака, а також авіакомпанії «Уральські авіалінії».

До розшифровки «чорних скриньок» лайнера МАК приступив 16 серпня. На наступний день ЗМІ повідомили, що відомство отримало дані з бортових самописців. Згідно із записом переговорів пілотів, «авіадиспетчери попереджали екіпаж про перельоти птахів над льотним полем».

Розшифровку переговорів пілотів опублікувало інтернет-видання Baza, її справжність підтвердили в «Уральських авіалініях». З неї також випливало, що перед вильотом Airbus диспетчери попередили екіпаж про птахів, які можуть перешкодити польоту.

Нагадаємо, 15 серпня літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.