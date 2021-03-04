Експертиза встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у «Асканії-Нова»

У заповіднику «Асканія-Нова» від початку року фіксують масову загибель птахів

У зразках, відібраних у загиблих птахів, знайшли сліди отрути бродіфакум

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у заповіднику «Асканія-Нова», яка сталася 23 лютого. У зразках, відібраних у загиблих птахів, знайшли сліди отрути бродіфакум. Про це повідомила пресслужба Держспоживслужби.

Цю отруту використовують для боротьби з гризунами. Концентрація бродіфакуму у зразках була значною для різних видів птахів, що може вказувати на можливість їх смертельного отруєння.

«Крім птахів, фахівці також дослідили зразки води, кормової суміші та зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Вміст бродіфакуму виявлено у зразках зерна, відібраних на полях поблизу території заповіднику. У пробах води та кормової суміші бродіфакуму не виявлено», - додали в службі.

Загиблі птахи Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

Невстановленою залишається причина отруєння 218 сірих журавлів на території заповідника «Асканія-Нова» у січні 2021 року. Дослідження цього випадку ще триває.

«Епізоотичне розслідування випадків загибелі птахів в заповіднику перебуває на контролі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької. Вона наголошує, що такі ситуації є неприпустимими і винні мають бути суворо покарані», - заявили у службі.

Раніше повідомлялося, що із 24 лютого на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» загинуло 369 перелітних птахів. Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів.

Раніше повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі. Отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.







