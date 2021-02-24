Масова гибель птахів у «Асканія-Нова»: спеціалісти почали розслідування

Це не перший випадок гибелі птахів у заповіднику

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова» зафіксували нові випадкі гибелі птахів. На місці вже розпочали розслідування.

Про це повідомила Держпродспоживслужба Херсонщини із посиланням на директора заповідника Віктора Гавриленка.

Так, фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів на території дендропарку та озер. Зокрема:

Крижень – 38;

Качка огар (червонокнижна) – 32;

Грачі – 75;

Галки – 42.

За результатами розслідування у Держпродспоживслужбі обіцяють надати додаткові відомості.

Раніше повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі. Отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.

Спочатку працівники «Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували в сусідньому районі, однак експертиза з'ясувала, що це не пташиний грип.

Пізніше науковці виявили сільськогосподарські угіддя в буферній зоні заповідника, де було розсипане отруєне зерно пшениці — у такий спосіб аграрії борються з гризунами.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там та не їли за його межами. Однак це результатів не дало.



