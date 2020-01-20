Експрем’єр Медведєв визнав, що анексія Криму вдарила по економіці Росії



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Російський експрем'єр вкотре назвав незаконну анексію Криму «поверненням»

Колишній прем'єрміністр Росії Дмитро Медведєв, який очолював російський уряд на момент анексії Криму, визнав, що таке грубе порушення міжнародного права згубно позначилося на економіці країни.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

«По російській економіці боляче вдарили санкції, які слідували за анексією українського півострова», - пояснив Дмитро Медведєв.

При цьому російський експрем'єр вкотре назвав незаконну анексію Криму «поверненням». За його словами, санкції після цього були очікуваними, і російському уряду довелося налагоджувати роботу не лише в санкційних, а й кризових умовах.

«Нашому уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якою ніколи до цього він не займався – імпортозаміщенням. Тому що ціла низка товарів виявилася відрізаною від нашої країни», – сказав Медведєв.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ подав у відставку згідно зі статтею 117 Конституції.

Путін вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати цю посаду Дмитру Медведєву.

Зазначимо, Дмитро Медведєв був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.

Нагадаємо, російський президент виступив із щорічним посланням Федеральним зборам. Значну частину свого виступу він присвятив змінам в російській Конституції.

Зокрема, він заявив, що вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли «вони не суперечать російській Конституції».