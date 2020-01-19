Путін поміркував про безстрокове перебування у владі



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Ветерани запропонували відмовитися від обмеження повноважень президента конкретними термінами і закріпити це в Конституції

Президент Росії Путін в ході зустрічі з ветеранами Другої світової війни в Санкт-Петербурзі поміркував про безстрокове перебування однієї людини у владі і заявив, що до подібної практики повертатися не варто. Його слова наводить «Інтерфакс».

Під час спілкування з главою держави один з ветеранів запропонував відмовитися від обмеження повноважень президента конкретними термінами і закріпити це в Конституції. У відповідь Путін заявив, що розуміє існуючі у деяких громадян побоювання, пов’язані з нестабільністю, до якої може привести зміна президента, однак підкреслив, що ніякої необхідності відроджувати практику, що існувала в радянські роки, немає.

«Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади... До такої ситуації, яка була в середині 80-х років, краще не повертатися», – заявив Путін.

15 січня Путін в рамках послання Федеральним зборам заявив, що в Росії необхідно посилити вимоги до кандидатів на пост президента. Крім того, Путін погодився прибрати з конституції застереження про президентство більше двох термінів поспіль.