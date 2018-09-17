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    Екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні

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    <p>17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні</p> - Екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні

    17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні

    Екзархи приступають до активної роботи в Україні

    Архієпископ Памфільський із Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл не може погодитися із заявами у деяких ЗМІ про те, що призначення екзархів Вселенського патріархату в Україні розділить українське православ’я.

    Про це він сказав на зустрічі із президентом України Петром Порошенком у понеділок, 17 вересня.

    «Навпаки (ми приїхали – ред.) для того, щоб зробити ще більше кроків для того, щоб принести те всім бажане єднання для української православної церкви»», - підкреслив архієпископ Даниїл, якого цитує прес-служба президента.

    Він зазначив, що екзархи готові до чіткої співпраці з Українською православною церквою Київського патріархату, а також готові до діалогу з УПЦ в лоні Російської православної церкви, з УАПЦ. «Ми не маємо жодних пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати», - сказав архієпископ Памфільський.

    Він також повідомив, що вже призначено кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій, і екзархи приступають до активної роботи в Україні.

    Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

     Читайте також: Архієпископ Тельміський Іов (Геча): Україна завжди була канонічною територією Вселенського патріархату
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