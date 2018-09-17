Екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні



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17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні

Екзархи приступають до активної роботи в Україні

Архієпископ Памфільський із Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл не може погодитися із заявами у деяких ЗМІ про те, що призначення екзархів Вселенського патріархату в Україні розділить українське православ’я.

Про це він сказав на зустрічі із президентом України Петром Порошенком у понеділок, 17 вересня.

«Навпаки (ми приїхали – ред.) для того, щоб зробити ще більше кроків для того, щоб принести те всім бажане єднання для української православної церкви»», - підкреслив архієпископ Даниїл, якого цитує прес-служба президента.

Він зазначив, що екзархи готові до чіткої співпраці з Українською православною церквою Київського патріархату, а також готові до діалогу з УПЦ в лоні Російської православної церкви, з УАПЦ. «Ми не маємо жодних пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати», - сказав архієпископ Памфільський.

Він також повідомив, що вже призначено кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій, і екзархи приступають до активної роботи в Україні.

Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.