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    Екзит-пол: на місцевих виборах в Ужгороді лідирує самовисуванець

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    Екзит-пол: на місцевих виборах в Ужгороді лідирує самовисуванець

    Лідирує Богдан Андріїв, за якого проголосувало 23,84% виборців

    У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах мера Ужгорода. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

    Друге місце зайняв Віктор Щадей з 22,73% голосів, третє місце – самовисуванець Сергій Ратушняк – 14,73%

    За результатами екзит-полу, лідирують партії «Слуга народу» (18,91%), ВО «Батьківщина» (12,21%), «Рідне Закарпаття» (8,87%).

    На посаду голови міської ради балотуються:

    • Богдан Андріїв – чинний мер Ужгорода;
    • Віктор Щадей – «Слуга народу»;
    • Сергій Ратушняк – самовисуванець і колишній міський голова Ужгорода;
    • Віктор Петров – «Команда Андрія Балоги»;
    • Павло Чучка – «Голос»;
    • Андрій Погорєлов – «ОПЗЖ»;
    • Микола Пастухов – «Пропозиція»;
    • Вікторія Слюсаренко – «Ідея нації»;
    • Михайло Чурило – «Патріот».

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    Свобода Україна Богдан Андріїв
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