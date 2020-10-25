Екзит-пол: на місцевих виборах в Ужгороді лідирує самовисуванець
Лідирує Богдан Андріїв, за якого проголосувало 23,84% виборців
У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах мера Ужгорода. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».
Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.
Друге місце зайняв Віктор Щадей з 22,73% голосів, третє місце – самовисуванець Сергій Ратушняк – 14,73%
За результатами екзит-полу, лідирують партії «Слуга народу» (18,91%), ВО «Батьківщина» (12,21%), «Рідне Закарпаття» (8,87%).
На посаду голови міської ради балотуються:
- Богдан Андріїв – чинний мер Ужгорода;
- Віктор Щадей – «Слуга народу»;
- Сергій Ратушняк – самовисуванець і колишній міський голова Ужгорода;
- Віктор Петров – «Команда Андрія Балоги»;
- Павло Чучка – «Голос»;
- Андрій Погорєлов – «ОПЗЖ»;
- Микола Пастухов – «Пропозиція»;
- Вікторія Слюсаренко – «Ідея нації»;
- Михайло Чурило – «Патріот».
Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.
На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.