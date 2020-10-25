Екзит-пол: на місцевих виборах в Ужгороді лідирує самовисуванець



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Лідирує Богдан Андріїв, за якого проголосувало 23,84% виборців

У неділю, 25 жовтня, опублікували результати екзит-полу на виборах мера Ужгорода. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

Друге місце зайняв Віктор Щадей з 22,73% голосів, третє місце – самовисуванець Сергій Ратушняк – 14,73%

За результатами екзит-полу, лідирують партії «Слуга народу» (18,91%), ВО «Батьківщина» (12,21%), «Рідне Закарпаття» (8,87%).

На посаду голови міської ради балотуються:

Богдан Андріїв – чинний мер Ужгорода;

Віктор Щадей – «Слуга народу»;

Сергій Ратушняк – самовисуванець і колишній міський голова Ужгорода;

Віктор Петров – «Команда Андрія Балоги»;

Павло Чучка – «Голос»;

Андрій Погорєлов – «ОПЗЖ»;

Микола Пастухов – «Пропозиція»;

Вікторія Слюсаренко – «Ідея нації»;

Михайло Чурило – «Патріот».

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.