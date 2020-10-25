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    Вибори в Вінниці виграє чинний мер – екзит-пол

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    За даними екзит-полу, лідирує партія &laquo;Українська стратегія Гройсмана&raquo; - Вибори в Вінниці виграє чинний мер – екзит-пол
    За даними екзит-полу, лідирує партія «Українська стратегія Гройсмана»

    Перемагає чинний голова Сергій Моргунов

    У неділю, 25 жовтня, оголосили результати екзит-полу на виборах у Вінниці. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

    • У Сергія Моргунова 66,0% голосів
    • У Сергія Курдлаенка 11,8% голосів
    • У Сергія Борзова 9,0% голосів.

    За даними екзит-полу, лідирує партія «Українська стратегія Гройсмана». Далі «Європейська солідарність» (12%) та «Слуга народу» (11%).

    Кандидатами на посаду голови міської ради є: чинний мер Сергій Моргунов від «Української стратегії Гройсмана», нинішній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов від «Слуги народу», Сергій Кармаліта, Сергій Курдлаєнко від «Євросолідарності», Наталія Солейко від «Батьківщини».

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    Вибори в Вінниці виграє чинний мер – екзит-пол
    Вибори в Вінниці виграє чинний мер – екзит-пол

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

    вибори Свобода мер Україна Сергій Моргунов
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