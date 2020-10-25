Вибори в Вінниці виграє чинний мер – екзит-пол



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За даними екзит-полу, лідирує партія «Українська стратегія Гройсмана»

Перемагає чинний голова Сергій Моргунов

У неділю, 25 жовтня, оголосили результати екзит-полу на виборах у Вінниці. Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу «Україна 24» та програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У Сергія Моргунова 66,0% голосів

У Сергія Курдлаенка 11,8% голосів

У Сергія Борзова 9,0% голосів.

За даними екзит-полу, лідирує партія «Українська стратегія Гройсмана». Далі «Європейська солідарність» (12%) та «Слуга народу» (11%).

Кандидатами на посаду голови міської ради є: чинний мер Сергій Моргунов від «Української стратегії Гройсмана», нинішній голова Вінницької ОДА Сергій Борзов від «Слуги народу», Сергій Кармаліта, Сергій Курдлаєнко від «Євросолідарності», Наталія Солейко від «Батьківщини».

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.