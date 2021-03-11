За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у 1,6 мільярд гривень

За 2020 рік Національна атомна компанія «Енергоатом» відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярдів гривень. Тоді як за власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за 12 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

Звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за 12 місяців 2020 року

У 4 кварталі минулого року компанія покращила власний фінансовий результат, так як за підсумками трьох кварталів сума чистого збитку сягнула 5,3 мільярди.



При цьому за результатами 2019 року компанія «Енергоатом» відзвітувала про 3,8 млрд грн прибутку. У той час як 2018 рік завершений також із прибутком у розмірі 4,6 млрд грн.



За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб у компанії склала 33 816 осіб. Середньомісячна заробітна плата керівника компанії сягнула 241,5 тисяч гривень, одного члена правління компанії – 236,7 тис грн, адміністративного персоналу – 49,5 тис грн, працівника – 31,9 тис грн.



З березня 2020 року обов’язки президента «Енергоатома» виконує Петро Котін, колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції.



Нагадаємо, у жовтні 2020 року Кабмін почав службову перевірку керівника «Енергоатома» Котіна через можливе корупційне порушення. Згодом перевірка була припинена через рішення Конституційного суду України.



Нещодавно НАЗК внесло припис КМУ для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності «Енергоатому».



10 лютого НАБУ почало обшуки на «Енергоатомі» через продаж електроенергії за неринковими цінами в грудні 2020 року, про що повідомили в САП. Раніше ЗМІ неодноразово писали про аукціони держкомпанії, які приносили збитки державній компанії на користь компаніям Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.



Національна компанія «Енергоатом» створена у жовтні 1996 року. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%. Україна посідає восьме місце в світі за показником встановленої потужності АЕС.



На сьогодні «Енергоатом» перебуває в сфері управління Міністерства енергетики, яке з березня 2020 року також очолюють різні виконувачі обов’язків міністра.