Ентузіазму в цій президентській команді набагато більше, ніж у попередніх, - член Ради НБУ



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Почесний президент Київської школи економіки, заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов Фото: .facebook.com

Тимофій Милованов: В уряді я не працюватиму, бо на мені відповідальність за розвиток Київської школи економіки

Економіст, почесний президент Київської школи економіки, заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов розказав, що президент Володимир Зеленський не кликав його долучитися до команди. «Ні. Не було таких розмов», - сказав він в інтерв’ю «Главкому».

Також Милованов пояснив, чому ні за яких умов не погодився б отримати посаду в наступному уряді, який буде сформований після парламентських виборів, хоча його кликали в деякі команди.

«В уряді я не працюватиму, бо на мені відповідальність за розвиток Київської школи економіки. Якщо я кудись піду, хто буде за мене? Зарано про це говорити, бо я не розуміюся у політиці, у виконавчій владі. Мені потрібно щось живе, яскраве. Дійсно, в інші хороші команди мене кликали напередодні парламентських виборів. Для мене це велика честь, вдячний за це людям, але я залишатимуся керівником школи. Я хочу щоби позиція школи залишалася нейтральною і вона була поза політикою», - підкреслив Милованов.

При цьому він додав, що ентузіазму у цій президентській команді набагато більше, ніж у попередніх. «Є певний драйв, бо без нього усе сумно. Про цінності можна говорити, але в команді є різні люди… Якщо ми хочемо розбудувати країну, то ми маємо бути критичними, а також підтримувати нашу владу, вимагати від неї бути відповідальною перед суспільством», - розповів економіст.

Стосовно політичної нейтральності в закладах освіти, то Милованов також вважає, що в них мають бути різні точки зору. «Нещодавно був пост у соцмережах, що студенти самі повісили у нас рекламу Вакарчука. І питання в тому, мовляв, у закладах освіти не має бути політичної реклами. Але я з цим абсолютно не згоден. Бо це і є місце, де мають бути різні точки зору. А політика – це різні точки зору про розвиток країни. Вони мають обговорюватися в університетах. Важливо, щоби викладачі, адміністрація не просували свої погляди як представники університету», - наголосив почесний президент Київської школи економіки.

На питання, чи вважає він нормальним, якщо у Школі економіки з’явиться реклама, наприклад, Опозиційного блоку, Милованов відповів: «Якщо це робитимуть викладачі – це не прийнятно. Якщо це робитимуть студенти або дійсно викладачі в рамках своєї приватної позиції у відповідних місцях, на дошках оголошень, наприклад, а не під час лекцій, то, звичайно, це свобода слова».

Нагадаємо, у 2015 році, коли Милованов ще не повернувся до України із США, де займався науковою діяльністю, в інтерв’ю «Главкому» він розповів, що відмовився працювати у тогочасному уряді, тому що не бачив ентузіазму.