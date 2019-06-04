Член Ради НБУ: Якщо з’ясується, що Коломойський керує урядом, МВФ не зрадіє



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Почесний президент Київської школи економіки, заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов Фото: facebook.com

Тимофій Милованов вважає, що до заяв Ігоря Коломойського зараз більше уваги, ніж це потрібно

Економіст, почесний президент Київської школи економіки, заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов радить не звертати увагу на заяви олігарха Ігоря Коломойського щодо дефолту. Про це експерт розказав в інтерв’ю «Главкому». Коломойський вже неодноразово радив оголосити дефолт в Україні, при тому, що президент Володимир Зеленський після наради з МВФ заявив про продовження співпраці з Фондом.

«Ніяк МВФ до цього не ставиться. Те, що пан Коломойський каже, – це його право. Але він не є держслужбовцем, керівником уряду. Якщо з’ясується, що він є керівником уряду, то до цього усі поставляться дуже негативно. Не тільки МВФ, а й, перш за все, українське суспільство» , - прокоментував Милованов.

«Можливо, до пана Коломойського зараз більше уваги, ніж це потрібно», - вважає економіст.

Він допускає, що на таких заявах про дефолт в принципі можна заробити. «Якщо можна посунути ринок, трохи ціни на бонди (довгострокові кредити) в один бік, потім посунути в інший, то можна і заробити. На таких заявах є зміни цін боргу України. Якщо хтось у цьому дуже добре розуміється, на цьому можна заробляти», - зазначив Милованов.

Милованов також пояснив, чи можуть бути проблеми з отриманням нового траншу МВФ восени.

«Коли буде новий уряд, тоді можна буде починати розмову про нову програму, новий транш. Якщо дуже пощастить, гроші будуть всередині чи наприкінці осені. Як завжди, нам потрібно потерпіти… І за Кучми, і за Ющенка і за Януковича зазвичай ми виконували тільки перші кілька траншів програми. Після цього йшли на ринок. Адже політично нам не дуже хочеться це робити (виконувати вимоги МВФ, – «Главком») за якимись чинниками. Або не вигідно, або ми боїмося робити насправді правильні речі для суспільства. От тому ми отримуємо гроші на ринку потім за вищими цінами. І майбутні покоління, ми з вами зокрема, платимо за те, що наробили у 90-х і у 2000-х. А в майбутньому наші діти платитимуть за те, що ми зараз робимо», - вважає економіст.

Він також розказав, наскільки глобальна економічна криза може вплинути на економіку і чи варто чекати обвалу курсу гривні.

«Я би не казав, що (гривня) обвалиться. Але ми – відкрита маленька економіка. Якщо криза дійсно буде складною, та навіть невелике призупинення (економіки) може негативно вплинути на нас, на наші можливості для експорту, можливості працювати з іноземними компаніями, на наші можливості мати роботу. Ці можливості можуть зникнути чи стати меншими, якщо зарплати стануть меншими», - зазначив Милованов.

При цьому він радить готуватися до можливої кризи накопиченнями як бізнесу, так і звичайним громадянам. «Якщо є можливим, слід фіксувати доходи в доларах, витрати в гривнях», - підказує економіст.

Раніше в інтерв'ю британському виданню Financial Times Коломойський заявив, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.