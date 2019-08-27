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    Ердоган і Путін обговорять питання України в Москві

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - Ердоган і Путін обговорять питання України в Москві
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
    Фото: 24smi.org

    Президент Туреччини знаходиться в Москві з офіційним візитом

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорить питання України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

    Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Путін і Ердоган планують обговорити питання врегулювання конфлікту в Україні під час спільної зустрічі в Москві.

    «Буде обговорюватися і Сирія, і Україна, і інші питання. Звичайно, певний акцент на сирійських справах буде зроблено», - заявив Пєсков.

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    Нагадаємо, на початку серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським Раджеп Ердоган заявив про підтримку України в конфлікті з Росією. За словами Ердогана, він ніколи не визнає анексію Криму, а Зеленський назвав Туреччину партнером, який допоможе вирішити ситуації в Чорноморському регіоні.

    Також повідомлялося, що в найближчі тижні може пройти нова зустріч у нормандському форматі, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Таке рішення було озвучено під час саміту країн «Великої сімки» у Франції.

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