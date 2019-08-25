«Містер без угоди»: Джонсон і Туск посварилися через Brexit



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Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон та президент Європейської ради Дональд Туск

Туск і Джонсон повинні зустрітися для переговорів на саміті G7 у Франції в неділю

Президент Європейської ради Дональд Туск і прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон посварилися через взаємні звинувачення у ймовірності Brexit без укладення угоди з ЄС.

Про це повідомляє BBC.

«Туск сказав, що Джонсон ризикує увійти в історію як «містер без угоди», але британський прем'єр відповів, що саме Туск стане «містером Brexit без угоди», - пише видання.

Туск повідомив, що Брюссель «готовий вислухати» ідеї британського прем'єрміністра щодо Brexit - за умови, що вони будуть «реалістичними».

Але, виступаючи на пресконференції в Біарріці, Туск заявив, що він не співпрацюватиме у питанні реалізації Brexit без угоди.

Туск і Джонсон повинні зустрітися для переговорів на саміті G7 у Франції в неділю.

Раніше прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».

Також президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем'єра Боріса Джонсона

Зазначимо також, що Дональд Туск назвав черговий саміт G7 «тяжким випробуванням єдності і солідарності вільного світу і його лідерів».

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.