Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки»
Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір провести у вересні зустріч в «нормандському форматі» щодо врегулювання кризи на сході України.
Про це він заявив на підсумковій прес-конференції саміту «Великої сімки», повідомляє CNN.
Водночас, Макрон не уточнив конкретні дати.
«Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі, щоб досягти конкретних результатів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів.
До слова, США готові приєднатися до «нормадського формату».
Згодом Меркель анонсувала проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі.