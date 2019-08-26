Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки»



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Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки» у вересні

Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір провести у вересні зустріч в «нормандському форматі» щодо врегулювання кризи на сході України.

Про це він заявив на підсумковій прес-конференції саміту «Великої сімки», повідомляє CNN.

Водночас, Макрон не уточнив конкретні дати.

«Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі, щоб досягти конкретних результатів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів.

До слова, США готові приєднатися до «нормадського формату».

Згодом Меркель анонсувала проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі.