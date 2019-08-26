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    Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки»

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    Макрон анонсував зустріч лідерів &laquo;нормандської четвірки&raquo; у вересні - Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки»
    Макрон анонсував зустріч лідерів «нормандської четвірки» у вересні

    Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір провести у вересні зустріч в «нормандському форматі» щодо врегулювання кризи на сході України.

    Про це він заявив на підсумковій прес-конференції саміту «Великої сімки», повідомляє CNN.

    Водночас, Макрон не уточнив конкретні дати.

    «Франція та Німеччина в найближчі тижні проведуть саміт у нормандському форматі, щоб досягти конкретних результатів», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів.

    До слова, США готові приєднатися до «нормадського формату».

    Згодом Меркель анонсувала проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі.

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