Еквадор, який очолює президент-комік, охопили масові протести з вимогою його відставки



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Протести в столиці Еквадору Фото: Reuters

Внаслідок протестів Морено мусив залишити столицю і перенести роботу уряду в місто Гуаякіль

На вулицях столиці Еквадору Кіто тисячі демонстрантів вступили у зіткнення з поліцією. Демонстранти кидають коктейлі Молотова та каміння в спецзагони поліції, поліцейські відповідають сльозогінним газом та лупцюванням людей.

Про це повідомляє ВВС.

Протести, які почалися з невдоволення громад індіанців скасуванням субсидій на пальне та заходами жорсткої економії, перетворилися у масштабні акції непокори з вимогою відставки президента країни Леніна Морено, до яких приєдналися студенти.

Внаслідок протестів Морено мусив залишити столицю і перенести роботу уряду в місто Гуаякіль на березі Тихого океану, подалі від епіцентру протестів.

У середу демонстранти спробували штурмувати парламент країни в Кіто.

Минулого тижня Ленін Морено оголосив надзвичайний стан у країні. Хоча президент Еквадору каже, що готовий до діалогу з демонстрантами, в інтерв'ю BBC Mundo він заявив, що за протестами начебто стоїть Венесуела та експрезидент Еквадору Рафаель Корреа.

Сам Рафаель Корреа причетність до протестів заперечив, і зазначив, що стабільність можуть повернути лише дострокові вибори.

ООН та католицька церква намагаються виступати посередниками у кризі, що охопила країну.

Ленін Морено був обраний президентом Еквадору навесні 2017 року. Він відомий як єдиний лідер держави в світі, що пересувається на інвалідному візку, є автором кількох книг зі сміхотерапії та теорії гумору, засновником фонду для підтримки гумору як стилю життя в країні.

Морено приходив до влади як кандидат лівих сил та під лівими гаслами. Його підтримував президент Рафаель Корреа, який керував країною у 2007-2017 роках та був союзником Уго Чавеса в регіоні. За правління Корреа Ленін Морено шість років обіймав посаду віце-президента Еквадору.

Через кілька місяців після обрання на посаду президента Ленін Морено повністю змінив курс попередника, став союзником США в регіоні, посварився з Корреа та Венесуелою, а у 2019 році видав правоохоронцям Джуліана Ассанжа, який кілька років переховувався в посольстві Еквадору у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що в Еквадорі тривають масові протести й заворушення через скасування пільг на пальне – влада запровадила внаслідок цього надзвичайний стан.

Через масові протести в Еквадорі уряд країни залишив столицю.