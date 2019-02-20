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    Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові

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    Парламент Естонії - Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
    Парламент Естонії
    Фото з відкритих джерел

    За те, щоб уряд зайнявся введенням санкцій, під якими мається на увазі встановлення заборони на в'їзд до Естонії і країни Шенгенської угоди, проголосували 56 депутатів

    Парламент Естонії звернеться до уряду країни з пропозицією заборонити в'їзд російському сенатору Олексію Пушкову і трьом іншим високопоставленим особам, які заохочують і активно підтримують агресію РФ проти України в Керченській протоці. Про це повідомляє ERR.

    «У середу, 20 лютого, депутати Рійгікогу схвалили підготовлену депутатом від Вільної партії Андресом Херкелем ініціативу, згідно з якою парламент звернеться до уряду з пропозицією ввести персональні санкції проти Олексія Пушкова, Володимира Кулішова, Сергія Станкевича і Василя Піскарьова», - йдеться в повідомленні.

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    До даної ініціативи приєдналися депутати Хенн Піллуаас (EKRE) і Март Нутть (Isamaa).

    За те, щоб уряд зайнявся введенням санкцій (або як мінімум розглянув пропозицію), під якими мається на увазі встановлення заборони на в'їзд до Естонії і країни Шенгенської угоди, проголосували 56 депутатів. «Проти» були тільки безпартійна Ольга Іванова та центрист Михайло Стальнухін.

    Як повідомлялося, Василь Піскарьов очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції. Олексій Пушков - голова комісії з інформаційної політики Ради федерації Федеральних зборів РФ. Генерал Володимир Кулішов - перший заступник керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) і начальник прикордонної служби ФСБ. Контр-адмірал Сергій Станкевич - начальник прикордонного управління ФСБ Криму та Севастополя.

    Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

    Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

    Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.

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    Джерело: Укрінформ

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