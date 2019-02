В санкційний список ЄС додали вісьмох росіян

За даними журналіста Рікарда Йозвяка, посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України

Комітет постійних представників Європейського союзу включив в «чорний список» 8 росіян за агресію РФ у Керченській протоці.

Про це 20 лютого повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли Європейського союзу вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України. Буде офіційно продовжено на початку березня. Додатково вісім людей будуть додані пізніше», - написав журналіст.

