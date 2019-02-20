В санкційний список ЄС додали вісьмох росіян



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18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України

За даними журналіста Рікарда Йозвяка, посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України

Комітет постійних представників Європейського союзу включив в «чорний список» 8 росіян за агресію РФ у Керченській протоці.

Про це 20 лютого повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли Європейського союзу вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України. Буде офіційно продовжено на початку березня. Додатково вісім людей будуть додані пізніше», - написав журналіст.

EU ambs have decided to prolong the asset freezes and visa bans on 163 people and 44 entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. will be officially prolonged in early March. an additional 8 people will added later for #azovsea #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 лютого 2019 р.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».

Джерело: РБК-Україна