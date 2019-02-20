  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В санкційний список ЄС додали вісьмох росіян

    • Розсилка
    <p><span>18 лютого міністри Європейського Союзу визначили &laquo;азовський пакет&raquo; підтримки України<o:p></o:p></span></p> - В санкційний список ЄС додали вісьмох росіян

    18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України

    За даними журналіста Рікарда Йозвяка, посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України

    Комітет постійних представників Європейського союзу включив в «чорний список» 8 росіян за агресію РФ у Керченській протоці.

    Про це 20 лютого повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Посли Європейського союзу вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України. Буде офіційно продовжено на початку березня. Додатково вісім людей будуть додані пізніше», - написав журналіст.

    Як відомо, 18 лютого міністри Європейського Союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

    Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    ЄС Крим Росія санкції Путін путінський режим агресія Азовське море українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ