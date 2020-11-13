Ілон Маск чотири рази за день здавав тести на Covid-19 і два з них виявилися позитивними

Ілон Маск вважає, якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою

Наразі глава компанії Tesla чекає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій

Глава компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск через симптоми застуди здав чотири тести на Covid-19 за добу і два з них виявилися позитивними. Про це Маск розповів в Twitter.

«Відбувається щось дуже оманливе. Чотири рази за день здав тести на Covid-19. Два результати виявилися негативними, два – позитивними. Один і той же апарат, той же тест, та ж медсестра. Швидкий тест на антигени від [компанії] BD», – написав Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Він додав, що якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою.

Маск повідомив, що приблизно через 24 години отримає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій.

Наприкінці вересня глава Tesla заявляв, що він і його родина не планують вакцинуватися від Covid-19, коли з'явиться вакцина, бо, на його думку, вони не перебувають у зоні ризику.

Маск також неодноразово виступав проти обмежень, що вводяться для стримування поширення вірусу, оскільки вони «не йдуть на користь загальному благу».

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.