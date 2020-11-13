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    Ілон Маск чотири рази за день здавав тести на Covid-19 і два з них виявилися позитивними

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    Ілон Маск вважає,&nbsp;якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою - Ілон Маск чотири рази за день здавав тести на Covid-19 і два з них виявилися позитивними
    Ілон Маск вважає, якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою

    Наразі глава компанії Tesla чекає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій

    Глава компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск через симптоми застуди здав чотири тести на Covid-19 за добу і два з них виявилися позитивними. Про це Маск розповів в Twitter.

    «Відбувається щось дуже оманливе. Чотири рази за день здав тести на Covid-19. Два результати виявилися негативними, два – позитивними. Один і той же апарат, той же тест, та ж медсестра. Швидкий тест на антигени від [компанії] BD», – написав Маск.

    Він додав, що якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою.

    Маск повідомив, що приблизно через 24 години отримає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій.

    Наприкінці вересня глава Tesla заявляв, що він і його родина не планують вакцинуватися від Covid-19, коли з'явиться вакцина, бо, на його думку, вони не перебувають у зоні ризику.

    Маск також неодноразово виступав проти обмежень, що вводяться для стримування поширення вірусу, оскільки вони «не йдуть на користь загальному благу».

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

    До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.

    Теги: Tesla Ілон Маск Twitter хвороби населення коронавірус
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