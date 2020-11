Ілон Маск чотири рази за день здавав тести на Covid-19 і два з них виявилися позитивними

Глава компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск через симптоми застуди здав чотири тести на Covid-19 за добу і два з них виявилися позитивними. Про це Маск розповів в Twitter.

«Відбувається щось дуже оманливе. Чотири рази за день здав тести на Covid-19. Два результати виявилися негативними, два – позитивними. Один і той же апарат, той же тест, та ж медсестра. Швидкий тест на антигени від [компанії] BD», – написав Маск.

