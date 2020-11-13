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    ВООЗ перевірить якість російської вакцини від коронавірусу

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    У ВООЗ поки не склали список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях - ВООЗ перевірить якість російської вакцини від коронавірусу
    У ВООЗ поки не склали список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях

    Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати

    Всесвітня організація охорони здоров’я веде переговориз Росією, що запропонувала внести свій препарат у список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях. Про це повідомило агентство Reuters.

    Зазначається, що у ВООЗ поки не склали список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях.

    «Ми з нетерпінням чекаємо даних щодо їх вакцини-кандидата Sputnik V. Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати», – заявили у ВООЗ.

    За даними Reuters, список ВООЗ спростить процес використання нових та неліцензованих вакцин і інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялося, Угорщина отримає російську вакцину протягом півтора тижня.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

    До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.

    Теги: хвороби вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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