ВООЗ перевірить якість російської вакцини від коронавірусу

У ВООЗ поки не склали список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях

Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати

Всесвітня організація охорони здоров’я веде переговориз Росією, що запропонувала внести свій препарат у список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що у ВООЗ поки не склали список вакцин для використання в надзвичайних ситуаціях.

«Ми з нетерпінням чекаємо даних щодо їх вакцини-кандидата Sputnik V. Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати», – заявили у ВООЗ.

За даними Reuters, список ВООЗ спростить процес використання нових та неліцензованих вакцин і інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, Угорщина отримає російську вакцину протягом півтора тижня.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.