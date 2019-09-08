Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму



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Литва не визнає сьогоднішні «вибори» в Криму і Севастополі, - Лінкявічус Фото azertag.az

Країни підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Литва і Латвія не визнають результати проведення так званих місцевих виборів в анексованих Росією Криму і Севастополі, а також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідні заяви зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевичс у Twitter.

«Литва не визнає сьогоднішні «вибори» в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права», - констатував Лінкявічюс.

Глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцеві вибори, які проводяться у незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.

«Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - написав Рінкевичс.

Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.

Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.