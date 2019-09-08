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    Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму

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    Литва не визнає сьогоднішні &laquo;вибори&raquo; в Криму і Севастополі, - Лінкявічус - Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму
    Литва не визнає сьогоднішні «вибори» в Криму і Севастополі, - Лінкявічус
    Фото azertag.az

    Країни підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

    Литва і Латвія не визнають результати проведення так званих місцевих виборів в анексованих Росією Криму і Севастополі, а також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідні заяви зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевичс у Twitter.

    «Литва не визнає сьогоднішні «вибори» в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права», - констатував Лінкявічюс.

    Глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцеві вибори, які проводяться у незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.

    «Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - написав Рінкевичс.

    Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.

    У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.

    Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

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