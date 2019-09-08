Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму
Країни підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України
Литва і Латвія не визнають результати проведення так званих місцевих виборів в анексованих Росією Криму і Севастополі, а також підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідні заяви зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Рінкевичс у Twitter.
«Литва не визнає сьогоднішні «вибори» в Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права», - констатував Лінкявічюс.
Глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцеві вибори, які проводяться у незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.
«Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - написав Рінкевичс.
Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.
У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.
Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.