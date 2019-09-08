У Росії сьогодні єдиний день голосування



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У РФ проходить близько 6 тисяч виборів різного рівня

У неділю, 8 вересня, в Росії проходить єдиний день голосування - близько шести тисяч виборів і референдумів різного рівня. У голосуванні можуть брати участь близько 56 млн виборців.

У 16 регіонах, в тому числі в Санкт-Петербурзі, вибирають глав суб'єктів, а ще в 13 регіонах, в тому числі в Москві, - депутатів законодавчих зборів.

Особлива увага приділяється виборам до Мосміськдуми. З липня в столиці Росії майже щотижня проходять масові акції протесту проти недопуску до виборів незалежних кандидатів. Були затримані тисячі людей, багато хто отримав адміністративні арешти, а п'ять осіб були засуджені до реальних термінів позбавлення волі в рамках «московської справи».

Напередодні в Москві був затриманий координатор руху на захист прав виборців «Голос» Володимир Єгоров. Його звинуватили у дрібному хуліганстві. Співробітники «Голосу» пов'язують затримання Єгорова з його діяльністю зі спостереження за виборами.

Крім того, напередодні ввечері в Республіці Тива був обстріляний автобус з журналістами і спостерігачами «Голосу», повідомляє рух на своєму сайті. Ніхто не постраждав.

Німецький журнал Der Spiegel констатує відсутність єдності в російської опозиції з приводу тактики голосування 8 вересня. Олексій Навальний запропонував виборцям стратегію «розумне голосування» - віддавати голоси за найбільш сильних опонентів кандидатів від правлячої партії «Єдина Росія». Цю стратегію розкритикував, зокрема, Михайло Ходорковський.

Der Spiegel зазначає, що ця тактика використовувалася в 2011 році, і тоді більшість протестних голосів отримала «Справедлива Росія». Згодом депутати від цієї партії протягом чотирьох наступних років підтримували лінію Кремля.

Джерело: DW