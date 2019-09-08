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    Ще одна країна відмовилась визнавати «вибори» в окупованому Росією Криму

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    Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України - Ще одна країна відмовилась визнавати «вибори» в окупованому Росією Криму
    Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

    Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

    Грузія не визнає так звані «місцеві вибори» в окупованому Російською Федерацією Криму. Про це йдеться в заяві, опублікованій в Twitter МЗС Грузії.

    «Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані «місцеві вибори» в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією», - йдеться в повідомленні відомства.

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    Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.

    У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

    Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

    Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму 

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