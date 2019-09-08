Польща назвала нелегальними «вибори» в окупованому Криму
Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
Варшава вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.
Про це йдеться в оприлюдненій у неділю заяві МЗС Польщі з цього приводу, пише «Укрінформ».
«МЗС Польщі вважає нелегальною організацію Російською Федерацією виборів до так званих місцевих органів влади на території «республіки Крим» в Україні 8 вересня цього року, зокрема до так званої державної ради «республіки Крим», так званих законодавчих зборів міста Севастополь і так званої ради міста Севастополь»,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Як підкреслюється, Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
«Анексія Російською Федерацією Криму – території України – в березні 2014 року була яскравим порушенням міжнародного права, що було підкреслено в резолюції ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року. У цьому контексті дії, організовані російською владою в окупованому Криму, Польща вважає нелегальними, а результати будь-яких «виборів» недійсними», - йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.
В МЗС Польщі також звернули увагу на погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і релігійних свобод, циклічні нелегальні затримання, які особливо спрямовані проти кримських татар.
«Закликаємо до міжнародної солідарності з метою протидії крокам Російської Федерації в анексованому Криму»,- йдеться в заяві МЗС.
Нагадаємо, у Росії сьогодні відбувався єдиний день голосування.
У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.
Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.
Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.