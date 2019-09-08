Польща назвала нелегальними «вибори» в окупованому Криму



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МЗС Польщі вважає нелегальною організацію РФ виборів до так званих місцевих органів влади на території «республіки Крим» в Україні

Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Варшава вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в оприлюдненій у неділю заяві МЗС Польщі з цього приводу, пише «Укрінформ».

«МЗС Польщі вважає нелегальною організацію Російською Федерацією виборів до так званих місцевих органів влади на території «республіки Крим» в Україні 8 вересня цього року, зокрема до так званої державної ради «республіки Крим», так званих законодавчих зборів міста Севастополь і так званої ради міста Севастополь»,- йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як підкреслюється, Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Анексія Російською Федерацією Криму – території України – в березні 2014 року була яскравим порушенням міжнародного права, що було підкреслено в резолюції ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року. У цьому контексті дії, організовані російською владою в окупованому Криму, Польща вважає нелегальними, а результати будь-яких «виборів» недійсними», - йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

В МЗС Польщі також звернули увагу на погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і релігійних свобод, циклічні нелегальні затримання, які особливо спрямовані проти кримських татар.

«Закликаємо до міжнародної солідарності з метою протидії крокам Російської Федерації в анексованому Криму»,- йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, у Росії сьогодні відбувався єдиний день голосування.

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.