Facebook фактично визнав «паспорт» «ДНР» - «Інформаційний спротив»



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Тимчук є одним з тих, хто не дає забути українському суспільству і міжнародним партнерам, що в Україні - війна

У середу, 5 червня, Facebook заблокував профіль координатора групи «Інформаційний спротив», народного депутата Дмитра Тимчука.

Дмитро Тимчук

«Це сталося в результаті масованої атаки скаржників, яким не сподобалося, що група ІС публікує інформацію про незаконну видачу Росією паспортів громадянам України на окупованій частині Донбасу. Зокрема, особливу істерику викликала публікація відомостей про отримання російських паспортів лідером бантустана «ДНР» Д.Пушіліним та іншою «керівною» челяддю», - зазначив координатор ІС Юрій Карін.

«Позиція Фейсбук в даному випадку більш ніж дивна. Фактично адміністрація соцмережі визнала «паспорт» «ДНР» та інші фільчині грамоти офіційними документами, що містять персональні дані. Чим побічно визнала саму «ДНР», а також підтримала незаконну видачу паспортів Росією», - додав він.

«Група ІС вважає це загрозою національним інтересам. Адже Дмитро Тимчук є одним з тих, хто не дає забути українському суспільству і міжнародним партнерам, що в Україні - війна, незважаючи на нові «примирливі» віяння», підсумував координатор ІС.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

Український уряд планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції.

Крім того лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук заявив, що мешканцям окупованого Донбасу не вдасться приховати російські паспорти.

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