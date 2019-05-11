Нардеп пояснив, чому мешканцям окупованого Донбасу не приховати російський паспорт



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Тимчук підкреслив, що жителям окупованого Донбасу, які вже подали документи на громадянство РФ, не вдасться всидіти на двох стільцях

Мешканцям окупованого Донбасу не вдасться приховати російські паспорти. Про це заявив народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Чимало представників ОРДЛО з числа українських громадян, які бажають отримати російське громадянство, щиро сподіваються на те, що факт отримання паспорта РФ вдасться приховати. Змушені засмутити: приховати цю інформацію не вдасться», - написав Тимчук у Facebook.

«Ось приклад. Неофіційно подача документів на російські паспорти через «міграційну службу ДНР» почалася ще в березні цього року, і першими одержувачами повинні стати особи, наближені до ватажка «ДНР» Дениса Пушіліна. Вашій увазі пропонується копія «паспорта громадянки ДНР» Талакіной В.А., поданий в пакеті документів на отримання громадянства РФ. Вікторія Талакіна є «улюбленою жінкою» Дениса Пушиліна, тобто його цивільною дружиною. Також, варто «привітати» Пушиліна Дениса Володимировича з народженням 13.11.2018 року сина - Талакіна Євгена Денисовича, якого записали на прізвище матері», - зазначив лідер «Інформаційного спротиву» .

Паспорт цивільної дружини ватажка «ДНР» Дениса Пушіліна

«Улюблена жінка» Пушиліна Вікторія Талакіна з паспортом РФ. Фото: twitter.com/666_mancer

Він підкреслив, що жителям окупованого Донбасу не вдасться всидіти на двох стільцях.

«Загалом, т. зв. «громадяни ДНР», хто вже подав документи на громадянство РФ: скоро чекайте і свої документи в режимі онлайн. Всидіти на двох стільцях - не вийде», - написав Тимчук.

Як відомо, 7 травня в «ДНР» офіційно запущений процес оформлення документів для тих, хто хоче отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою, передбаченою указом президента РФ від 24 квітня 2019 року. Прийом необхідних документів здійснюється в 33 спеціально визначених для цього пунктах.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції. Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.