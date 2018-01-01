Facebook пообіцяв показувати користувачам більше місцевих новин

Від 29 січня більше місцевих новин з’являтиметься у стрічках користувачів Facebook у США

Facebook тепер почне показувати користувачам більше місцевих новин у стрічці, заявляє засновник соціальної мережі Марк Цукерберг. «Люди постійно нам кажуть, що хочуть бачити більше місцевих новин у Facebook. Місцеві новини допомагають нам розміти, що важливе у наших спільнотах і впливає на наше життя… Люди, які знають, що відбувається



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Марк Цукерберг

Від 29 січня більше місцевих новин з’являтиметься у стрічках користувачів Facebook у США

Facebook тепер почне показувати користувачам більше місцевих новин у стрічці, заявляє засновник соціальної мережі Марк Цукерберг.

«Люди постійно нам кажуть, що хочуть бачити більше місцевих новин у Facebook. Місцеві новини допомагають нам розміти, що важливе у наших спільнотах і впливає на наше життя… Люди, які знають, що відбувається навколо них, більше схильні долучатися і допомагати змінювати ситуацію», – написав Цукерберг у своїй публікації у Facebook 29 січня.

За його словами, від 29 січня більше місцевих новин з’являтиметься у стрічках користувачів Facebook у США, а впродовж року така практика поширюватиметься і на інші країни.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі.

За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.

Цукерберг очікує, що ці зміни дозволять користувачам використовувати менше часу на Facebook.

Facebook – соціальна мережа, яка створена у 2004 році, за останніми даними, нею користуються близько двох мільярдів людей.

Як повідомило нещодавно онлайн-видання Watcher з посиланням на дані внутрішньої статистики, Facebook в Україні користується вже 11 мільйонів користувачів.