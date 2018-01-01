  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Facebook пообіцяв показувати користувачам більше місцевих новин

    Від 29 січня більше місцевих новин з’являтиметься у стрічках користувачів Facebook у США
    Facebook тепер почне показувати користувачам більше місцевих новин у стрічці, заявляє засновник соціальної мережі Марк Цукерберг. «Люди постійно нам кажуть, що хочуть бачити більше місцевих новин у Facebook. Місцеві новини допомагають нам розміти, що важливе у наших спільнотах і впливає на наше життя… Люди, які знають, що відбувається
    • Сьогодні, 01:47
    • Розсилка
    Марк Цукерберг
    Марк Цукерберг

    Від 29 січня більше місцевих новин з’являтиметься у стрічках користувачів Facebook у США

    Facebook тепер почне показувати користувачам більше місцевих новин у стрічці, заявляє засновник соціальної мережі Марк Цукерберг.

    «Люди постійно нам кажуть, що хочуть бачити більше місцевих новин у Facebook. Місцеві новини допомагають нам розміти, що важливе у наших спільнотах і впливає на наше життя… Люди, які знають, що відбувається навколо них, більше схильні долучатися і допомагати змінювати ситуацію», – написав Цукерберг у своїй публікації у Facebook 29 січня.

    За його словами, від 29 січня більше місцевих новин з’являтиметься у стрічках користувачів Facebook у США, а впродовж року така практика поширюватиметься і на інші країни.

    Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соцмережі.

    За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.

    Цукерберг очікує, що ці зміни дозволять користувачам використовувати менше часу на Facebook.

    Facebook – соціальна мережа, яка створена у 2004 році, за останніми даними, нею користуються близько двох мільярдів людей.

    Як повідомило нещодавно онлайн-видання Watcher з посиланням на дані внутрішньої статистики, Facebook в Україні користується вже 11 мільйонів користувачів.

    ЗМІ США Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ