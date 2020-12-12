Фахівці застерігають тих, хто перехворів коронавірусом безсимптомно

Керівник коронавірусного шпиталю описала наслідки легкого перебігу Covid-19

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про ризик повторного захворювання коронавірусною інфекцією.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що до їхньої лікарні вже потрапляли пацієнти з повторним зараженням.

«Є такі випадки, на жаль. Я б сказала, що то не зараження через різні штами, а, можливо, це проявляється як відповідь імунної системи. Але все це ще вивчається, з чим це пов’язано: саме відповідь імунної системи цих повторних заражень. Хвороба ще досить нова. Тим, хто на початку розповідали про нібито безсимптомність хвороби, і у них взагалі нібито все добре, я тоді ще сказала, що рано про це говорити», – наголосила фахівчиня.

Крім того, Мостепан зазначила, що існують випадки повторного зараження коронавірусом про які часто пишуть ЗМІ.

«Дійсно, ми бачимо статті про те, що деякі з тих, хто безсимптомно переніс цю хворобу, через місяць спостерігають міокардити, у когось страшенні головні болі чи подагра (запальний артрит – «Главком»), а в інших – проблеми з нирками. Ще досить не вивчена історія повторних заражень, імунної відповіді», – пояснила фахівчиня.

Також, Мостепан підтвердила, що це так звана імунна відповідь на той вірус, що був в організмі.

«Так. Ми бачили кілька випадків, коли хворий начебто одужав, але через три тижні знову захворів. А були люди, які у травні перехворіли, а зараз знову хворіють», – каже лікарка.

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