Фермери перекрили трасу на Дніпропетровщині: вимагають захисту від рейдерів



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Останнім часом в області близько 20 місцевих фермерів залишилися без землі

На Дніпропетровщині поблизу селища Кринички місцеві фермери перекрили трасу Дніпро — Кривий Ріг, вони вимагають захисту від рейдерства.

Про це повідомив сайт «Наше місто».

«Останнім часом близько 20 місцевих фермерів залишилися без землі. Наприклад, чотири фермери з Криничок позбулися 113 га, а у фермерів з с. Дружба Криничанського району відібрали 136 га. Невідомі змінили право власності саме перед збором соняшнику та кукурудзи», - йдеться у повідомленні.