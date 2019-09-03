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    Фермери перекрили трасу на Дніпропетровщині: вимагають захисту від рейдерів

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    Фермери перекрили трасу на Дніпропетровщині: вимагають захисту від рейдерів

    Останнім часом в області близько 20 місцевих фермерів залишилися без землі

    На Дніпропетровщині поблизу селища Кринички місцеві фермери перекрили трасу Дніпро — Кривий Ріг, вони вимагають захисту від рейдерства.

    Про це повідомив сайт «Наше місто».

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    «Останнім часом близько 20 місцевих фермерів залишилися без землі. Наприклад, чотири фермери з Криничок позбулися 113 га, а у фермерів з с. Дружба Криничанського району відібрали 136 га. Невідомі змінили право власності саме перед збором соняшнику та кукурудзи», - йдеться у повідомленні.

    За словами представника народного депутата України Олександра Трухіна Євгена Столярчука, перекрити дорогу людей змусила бездіяльність правоохоронних органів.

    Акція протесту триває.

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