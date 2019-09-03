Прем'єр України розповів про механізм запуску ринку землі



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В Кабміні розраховують, що через рік загальне кредитування в гривні буде дешевшим, ніж у сучасних умовах

Запуск ринку землі планується орієнтовно на літо 2020 року

Прем'єр України Олексій Гончарук заявив, що законопроєкт про ринок земель має бути ухвалений парламентом восени цього року, а запуск такого ринку планується на літо 2020 року.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«З приводу ринку землі, то президент говорив про ухвалення закону, а я говорю про запуск ринку - це в часі розведені речі. З моделлю ми маємо визначитись зараз - восени, закон має бути прийнятий зараз - восени, але запущений ринок буде тоді, коли буде порядок у земельному кадастрі та коли будуть інструменти, які дозволять Уряду створити умови для українського фермера, які будуть як мінімум не гіршими, а ще й кращими у порівнянні з його іноземним колегою. Для фермера це має бути доступ до ресурсу, право і можливість купити землю і чесно в неї вкладати», - сказав Гончарук.

Він також пояснив, що запуск ринку землі планується орієнтовно на літо 2020 року. В Кабміні розраховують, що до того часу загальне кредитування в гривні буде дешевшим, ніж у сучасних умовах.

«Ми розраховуємо, що тоді кредит можна буде взяти в гривні приблизно в 14-15%. Це означає, що нам потрібно буде компенсувати, тобто дати можливість дрібному фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою. Для того, щоб він був на рівні з іноземними суб'єктами, або навіть вигравав», - заявив прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.