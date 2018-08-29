Фесенко: За Порошенка проголосують як за «менше зло» порівняно з іншими кандидатами



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Петро Порошенко

Політолог підкреслив, що у президента Порошенка є потенціал для виходу в другий тур, незважаючи на високий антирейтинг

Політолог Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента», повідомив, що соціологічне опитування компанії Seetarget підтвердило загальну тенденцію електоральних уподобань. При цьому, чинний президент залишається одним з головних фаворитів, навіть незважаючи на його високий антирейтинг.

Про це Фесенко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ще раз про тему опитувань і рейтингів. 27 серпня були представлені результати опитування компанії Seetarget. Компанія нова, хоча серед тих, хто до неї причетний, є професійні соціологи з соцфаку КНУ і фахівці, не один рік працювали в топових соціологічних службах. Тому будемо придивлятися. Якщо не брати до уваги рейтинги аутсайдерів, в основному підтверджуються тенденції, які проявилися в червні-липні: лідерство Тимошенко, друге місце Гриценка, п'ятірка кандидатів, що претендують на вихід до другого туру президентських виборів», - повідомив Фесенко.

Водночас, політолог зазначив, що в списку кандидатів в опитуванні відсутні Вакарчук і Зеленський, що, на його думку, могло вплинути на рейтинги інших фаворитів, зокрема, могло сприяти більш високому рейтингу Гриценка.

Фесенко підкреслив, що у президента Порошенка є потенціал для виходу в другий тур, незважаючи на високий антирейтинг, а також можливі «битви компроматів» між іншими кандидатами.

«З п'ятірки фаворитів поки тільки Порошенко не починав активної виборчої кампанії, хоча вже анонсував ряд її майбутніх тем: закріплення в Конституції прагнення України до членства в ЄС і НАТО, томос про автокефалію УПЦ. З урахуванням великого організаційного і фінансового потенціалу Порошенко залишається одним з головних фаворитів, не дивлячись на високий антирейтинг. Свій рейтинг чинний президент може трохи підвищити за рахунок активної і масштабної виборчої кампанії, ефективної виборчої стратегії і тактики (тут можуть допомогти таланти Гриніва), гри на контрасті з іншими кандидатами. А ось що робити з антирейтингом? Парадоксально, але вирішенню цієї проблеми може допомогти «війна всіх проти всіх», масштабний і взаємний викид кандидатами компромату один проти одного», - зауважив політолог.

Водночас, на його думку, Порошенко може стати пріоритетною кандидатурою для виборців, які поки не визначилися, за кого голосувати.

«У цієї частини виборців може формуватися мотивація голосування за чинного президента як за «менше зло» в порівнянні з Тимошенко, Гриценком, Бойком, Ляшком. Інакше кажучи, це буде «гра на мізері», на малих рейтингах», - резюмував Фесенко.

Нагадаємо, компанія Seetarget проводила соцопитування методом особистих інтерв'ю (face-to-face) на території всієї України, за винятком окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей з 26 липня по 17 серпня. Було опитано 2627 респондентів з 63 міських і 105 сільських населених пунктів. Похибка вимірювання складає не більше 1,92%.

Згідно з дослідженнями, найбільший рейтинг з кандидатів в президенти має Тимошенко, за яку готові проголосувати близько 18% тих, хто готовий голосувати і визначилися з вибором. За Гриценка готові віддати свій голос близько 14%, за Бойка - 11,2%, за Ляшка - 9,8%, за Порошенка - 9,1%, Рабіновича - 6,2%, Наливайченка - 3,9%, Скоцика - 3,7%, Садового - 3,4%, Тягнибока - 1,7%, Яценюка - 1,3%, Білецького - 1,1% .

Тоді як найбільший антирейтинг має Порошенко - 50,2%. За Яценюка ні в якому разі не голосували б 31,6%, за Тимошенко - 23,9%, Ляшка - 20,5%, Бойка - 18,6%, Тягнибока - 17, 5%, Рабіновича - 17,2% опитаних.