Черговий фейк Кремля: українські птахи заносять грип у Росію

За повідомлення окупантів, українці заразили птахів у Херсонському заповіднику, та відправили їх у Росію для зараження місцевого населення

За повідомлення окупантів, українці заразили птахів у Херсонському заповіднику, та відправили їх у Росію для зараження місцевого населення

Російські військові повідомили, що українські та американські біоінженери розробили біологічну зброю, зокрема кілька штамів пташиного грипу

Пропагандисти Кремля вигадують нові фейкові новини про Україну. Цього разу окупанта насторожило питання орнітології і птахів, які летять з України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Міністерство оборони РФ присвятило майже годинний брифінг українській орнітології, зокрема у військовій атмосфері. Російський генералітет абсолютно серйозно обговорював питання сезонної міграції диких птахів», - зазначається у повідомленні.

У хворобливій уяві російських військових українські та американські біоінженери розробили біологічну зброю, зокрема кілька штамів пташиного грипу.

«Українські та американські біоінженери розробили біологічну зброю, зокрема кілька штамів пташиного грипу. Після чого заразили ним птахів у Херсонському заповіднику, якого ніколи не існувало, та відправили їх у Росію для зараження місцевого населення. Саме цим абсурдом військові РФ обґрунтовують існування американських біолабораторій в Україні», – йдеться у повідомленні.