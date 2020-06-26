У Швейцарії ексдепутата Мартиненка засудили до 28 місяців ув’язнення — ЗМІ



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Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких «безумовного відбування» Фото: Главком

Суд у Швейцарії визнав винним Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро

Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка винним у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «у складі злочинного угруповання».

Про це повідомляють «Схеми» із посиланням на джерела.

Крім того, суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.

Мартиненку оголосили вирок у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких «безумовного відбування». Павлу Скаленку — 24 місяців ув’язнення.

Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.

Раніше швейцарські правоохоронці заявили, що Мартиненко та Скаленко підозрювались у тому, що відкривали у швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах — таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

За даними слідства, колишній депутат доручив Скаленку створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Мартиненка.

Сам Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств «СхідГЗК» та «Енергоатом».

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації).

Мартиненку та Василькову інкримінують заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час укладення та виконання контрактів щодо постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму EUR6,4 млн.

Крім того, Мартиненка, Перелому, Журила, Сорокіна і Богданця обвинувачують у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.