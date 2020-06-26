Суд Великої Британії визначив дату розгляду справи Приватбанку проти Коломойського



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Приватбанк судиться з Коломойський і Боголюбовим за $3 млрд

Розгляд справи призначено на 1 березня 2022 року, очікується, що він триватиме 10-13 тижнів

Високий суд Англії та Уельсу призначив на березень 2022 року розгляд позову Приватбанку на 3$ мільярди проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Розгляд призначено на 1 березня 2022 року, очікується, що він триватиме 10-13 тижнів.

У банку розповіли, що відповідачі просили суд відкласти розгляд принаймні до жовтня 2022 року, але це клопотання не задовольнили.

«Всесвітній арешт активів пана Боголюбова та пана Коломойського залишається в силі і буде залишатися в силі до моменту винесення рішення після завершення розгляду справи», — йдеться у повідомленні.

У Приватбанку упевнені, що їм вдасться повернути суму, заявлену у позові — $3 мільярди (плюс відсотки).

Зазначимо, що йдеться про позов ПриватБанку до Високого суду Англії від 2017 року. Цим позовом банк доводить у суді, що його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели близько 2-3 мільярдів доларів з установи напередодні націоналізації. Суд застосував проти олігархів обмежувальний захід у вигляді всесвітнього арешту на їхні активи.

Борг Коломойського та Боголюбова, за який судиться Приватбанк у Лондоні, щодня зростає на $500 тисяч.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію ПриватБанку через «способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.

Тодішня голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що ексвласники ПриватБанку вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією. Також повідомлялося, що ПриватБанк перед націоналізацією вивів 110 мільярдів гривень через фіктивні компанії.

Після націоналізації Приватбанку державі довелося внести у банк докапіталізацію у розмірі близько 155 мільярдів гривень, що свідчить про значні масштаби виведення грошей з банку напередодні його націоналізації.

Верховна Рада навесні 2020 року ухвалила закон, який забороняє повертати націоналізовані банки. Це документ назвали «антиколомойським», бо він зокрема повинен унеможливити повернення ПриватБанку Коломойським. Останній подав до суду і хоче визнати націоналізацію банку незаконною.

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