Філарет: Московський патріархат після надання УПЦ томосу має перейменуватися



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Патріарх висловив переконання, що переважна більшість парафій УПЦ МП не захочуть бути російською церквою

Після надання Томосу Українській православній церкві частина Московського патріархату (МП), яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у «Російську православна церква в Україні».

Про це в інтерв’ю каналу «Прямий» заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філ Філарет.

«Звичайно, частина Московського патріархату не приєднається до цієї української церкви. А оскільки вони не приєднаються, то вони не повинні називатися українською церквою. Вони мають право на своє існування в Україні нарівні з іншими церквами, нарівні з Українською православною церквою. Тобто, закони українські дають право на свободу всім. Але називатися ця церква повинна Російською православною церквою в Україні», — сказав Філарет.

Водночас патріарх висловив переконання, що переважна більшість парафій УПЦ МП не захочуть бути російською церквою і тому «приєднаються до Української православної церкви».

«Наслідком Томосу буде те, що переважна більшість єпископів, духовенства і парафій Московського патріархату приєднаються до цієї Української церкви. І таким чином в Україні утвориться одна помісна православна церква», — наголосив заявив предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, 28 липня Україна відзначала 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Зазначимо, що секретар Священного Синоду УПЦ КП Єпископ Євстратій (Зоря) заявив, що якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу Томосу про автокефалію української церкви до логічного завершення - він би не починав цього процесу.

Член Синоду Вселенської патріархії митрополит Елпідофор заявив, що Московська церква є не матір'ю, а дочкою Української.

Раніше Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет повідомив, що після отримання томосу про автокефалію УПЦ Московського патріархату втратить право називатися українською.

Читайте також інтерв’ю: «Митрополит УПЦ МП Митрофан: У нашій церкві є протилежні думки щодо автокефалії»

Раніше Інститут світової політики підготував аналітичну записку «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». У ній експерти зробили прогноз щодо можливої назви нової єдиної помісної церкви.