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    Філарет: ніякої власності Московський патріархат в Україні не має

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    Філарет: ніякої власності Московський патріархат в Україні не має

    Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, зазначив Патріарх, власність української держави, яку раніше передали в користування українській церкві МП

    Предстоятель УПЦ КП Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має.

    Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

    «Справа в тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Не має власності. Власність церкви в Україні є власністю української церкви. Ось взяти, наприклад, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – чия це власність? Власність української держави. І держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга – будуть передані українській церкві. Бо це є українська святиня», - підкреслив Філарет.

    Патріарх зауважив, що Росія та Московський патріархат «ніякого відношення до цих святинь не має».

    «А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має», - заявив Філарет.

    Нагадаємо, Патріарх Філарет повідомив, що після надання Томосу Українській православній церкві частина Московського патріархату, яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у «Російську православну церкву в Україні».

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