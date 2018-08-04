Філарет: Після Томосу ніякого насилля щодо Лавр не буде



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Філарет: не вірте пропаганді, що після томосу в Україні буде релігійна боротьба

Предстоятель УПЦ КП Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявляє, що «ніякого насилля до церковного майна» не буде після отримання Томосу про автокефалію української православної церкви в Україні.

«Насилля ніякого не буде і не вірте цій пропаганді, що в Україні буде релігійна боротьба, захоплення храмів, нічого цього не буде….а буде законне перехід тих, хто хочуть. Не хочуть – залишайтесь в російській церкві. Але називайтесь російською церквою», – сказав Філарет.

Також він особисто прокоментував публікації у ЗМІ «про захоплення Лаври».

«Вона буде належати українській церкві, але добровільно. Без насилля. Як це буде проходити – покаже майбутнє. Наша тверда позиція – ніякого насилля щодо однієї і до другої Лаври, і не тільки до Лаври а й взагалі до церковного майна», – додав він.

Філарет висловив сподівання, що наприкінці серпня або на початку вересня на засіданні священного Синода Константинопольського Патріарху буде ухвалено рішення про надання Томосу про автокефалію української православної церкви.

Під час розмови із журналістами Філарет зазначив, що раніше єпископи трьох церков (Київський патріархат, Автокефальна церква і Московський патріархат) подати прохання про надання Томосу про автокефалію української православної церкви.

Раніше патріарх Філарет заявив, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має.

«Справа в тому, що ніякої власності Московський патріархат в Україні не має. Не має власності. Власність церкви в Україні є власністю української церкви. Ось взяти, наприклад, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – чия це власність? Власність української держави. І держава передала свою власність в користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга – будуть передані українській церкві. Бо це є українська святиня», - підкреслив Філарет.

Патріарх зауважив, що Росія та Московський патріархат «ніякого відношення до цих святинь не має».

«А ті парафії, які побудували, і свої храми за свій кошт, то це є власність цих парафій, а не Росії. Тому Росія тут своєї власності церковної не має», - заявив він.

Джерело: Радіо Свобода