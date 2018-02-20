Фіскальна служба спростувала закриття проекту ЄС з модернізації кордону України

У ДФС запевняють, що говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів «передчасно та некоректно»

У Державній фіскальній службі стверджують, що інформація щодо припинення фінансування міжнародних проектів на українському кордоні некоректна. Про це повідомляє прес-служба ДФС. «У зв’язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі