Фіскальна служба спростувала закриття проекту ЄС з модернізації кордону України
- Сьогодні, 22:12
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У ДФС запевняють, що говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів «передчасно та некоректно»
У Державній фіскальній службі стверджують, що інформація щодо припинення фінансування міжнародних проектів на українському кордоні некоректна.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
«У зв’язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації», - йдеться у повідомленні.
ДФС зазначає, що у листопаді – грудні минулого року було направлено фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС.
«На сьогодні очікується зворотня інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно».
Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною.