Фонд соцстраху назвав офіційну кількість померлих від ковіду українських медиків

Івану Венжиновичу був 51 рік, борди з його влітку можна було побачити по всій Україні

Почаївському лікарю Івану Венжиновичу був 51 рік, борди з його влітку можна було побачити по всій Україні

Смерті медичних працівників від ковіду розслідує спеціальна комісія і це може тривати досить довго

Фонд соціального страхування отримав повідомлення про 37 860 випадків захворювання на медпрацівників на коронавірус, в тому числі 754 - за минулий тиждень. Як повідомляється, 454 медпрацівники померли.

Зазначається, що стосовно 11 480 випадків завершено розслідування: 3396 з них визнано пов'язаними з виробництвом, в тому числі 79 смертельних.

За даними ФССУ, найбільше повідомлень зафіксовано в Києві (4133) та Львівській області (4015).

«Члени сімей 36 померлих від профзахворювання на ковід працівників отримали від ФССУ одноразову допомогу відповідно до загальнообов'язкового державного соціального страхування в розмірі 219 000 700 гривень (210 000 200 гривень, якщо страховий випадок настав до 01.07.2020)», - йдеться в повідомленні.

Крім того, довічні щомісячні страхові виплати призначені для 16 медпрацівників. Також їм призначено одноразову допомогу за рахунок коштів Фонду.

«Державні страхові виплати в розмірі 1,576 млн гривень Фонд профінансував для сімей 36 померлих від коронавірусної хвороби медичних працівників», - йдеться в повідомленні.

Фонд прийняв на оплату лікарняні листи на суму майже 13 млн гривень для компенсації втраченого заробітку медикам, які захворіли на коронавірус в результаті виконання професійних обов'язків.

Раніше Рахункова палата повідомила, скільки коштів недоотримали медики з «коронавірусного» фонду. У Фонді боротьби з Covid-19 у 2020 році не використаними залишилися 116 млн грн, або майже 35% передбаченої суми на доплату медикам медзакладів системи управління Міністерства охорони здоров'я, і 115 млн грн (2,2% передбаченої суми) медикам комунальних мед закладів.

Також на початку січня Главком писав, що уряд обіцяє полегшити отримання допомоги рідним померлих від Covid-19.

Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати – сім’я лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували по всій Україні для соціальної реклами із написом «Дякую». Венжинович помер 30 вересня через двобічну пневмонію. У нього залишилася дружина – теж медик, і двоє дітей. Компенсації вони не отримали, бо попри всі симптоми ПЛР-тест показав негативний результат, хоча усі симптоми Івана вказували на ковід. Вже після смерті Івана Венжиновича МОЗ оновило накази,згідно з якими ПЛР-тест більше не єдине, що визначає наявність хвороби.